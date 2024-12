Tragedia a Nettuno | uomo ucciso a coltellate durante una lite

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 dicembre 2024 – Unasfociata in. È quanto emerge dai primi rilievi sull’omicidio avvenuto ieri sera a, località del litorale sud di Roma, dove undi circa 40 anni è stato.L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la vittima è stata trovata priva di sensi e gravemente ferita in via Bachelet. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Anzio. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Unafinita inLe prime ricostruzioni suggeriscono che l’possa essere stato accoltellato al culmine di una, ma le dinamiche dell’aggressione sono ancora tutte da chiarire. L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata, e gli investigatori sono al lavoro per identificare eventuali testimoni e raccogliere elementi utili.