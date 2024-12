Oasport.it - Sci di fondo: Ogden sorprende Klaebo in qualificazione nella sprint di Lillehammer, passano Pellegrino e Hellweger

Ha avuto conclusione ladellamaschile della Coppa del Mondo di sci di2024-2025 di scena a, in Norvegia. E la mattina regala già una piccola sorpresa, quella di Ben, capace di superare tutti in questa primissima fase della giornata odierna.Per l’americano tempo di 2’34?33 sui 1300 metri norvegesi e capacità di superare Johannes Hoesflot, il tradizionale superfavorito, con 55 centesimi di vantaggio rispetto a lui. Terza posizione occupata a sorpresa dallo spagnolo Jaume Pueyo, distante 2?08.Quasi tutti norvegesi, con rare eccezioni, i facenti parte della top ten: chiudono la top 5 Aleksander Elde Holmboe a 2?35 e Harald Oestberg Amundsen a 2?47. Sesto il francese Lucas Chanavat a 2?48, poi Even Northug a 2?53, Matz William Jenssen a 2?60, lo svedese Edvin Anger a 2?62 ed Erik Valnes a 2?75.