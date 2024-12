Ricerca dal diabete all’Alzheimer | sulla retina l' impronta di oltre 20 malattie

Leggi su Ildenaro.it

L’esame dell’occhio, in particolare le fotografie e le scansioni di routine della, stanno acquisendo sempre maggiore importanza grazie alla loro potenzialità di estendersila diagnosi delle patologie oculari, per individuare precocemente molteche non colpiscono gli occhi, come Alzheimer, Parkinson, ictus, infarto, aneurismi,di tipo 2, fino ad arrivare alla previsione dell’età biologica di una persona. Le nuove frontiere dell’oftalmologia, l’applicazione dell’intelligenza artificiale come braccio armato dell’oculomica, un nuovo campo dinato grazie ai progressi delle tecniche di imaging, che analizza l’occhio come ‘specchio della salute dell’intero organismo, per rivelare i segni dellepiù diffuse e debilitanti, sono tra i temi al centro del 12esimo Congresso Internazionale ‘FloIcoor’, in corso a Firenze fino all’8 dicembre.