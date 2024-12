Mistermovie.it - Mister Movie | Mark Eydelshteyn Entra nel Cast di “Mr. & Mrs. Smith” per la Seconda Stagione

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un Nuovo Volto nel Mondo delle SpieNel febbraio 2024, Amazon Prime Video ha debuttato la sua serie “Mr.; Mrs.”, ispirata all’omonimo film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Con Donald Glover e Maya Erskine nei ruoli principali, la serie esplora la vita di una coppia di spie in competizione sotto gli alias di John e Jane. Dopo il successo della prima, il programma è stato rinnovato per unaa maggio 2024, con la porta aperta per nuove aggiunte al.Il Nuovo Arrivo:Secondo Variety,è stato scelto per interpretare Mr.nelladi “Mr.; Mrs.”. Questo annuncio arriva con alcune incertezze riguardo al ritorno dei protagonisti della prima, Donald Glover ed Maya Erskine.