Jane Alexander racconta di una setta pericolosa | Mia sorella è morta

Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha ospitato, che ha parlato del libro che ha scritto sulla sua vita e che è appena stato pubblicato. L’attrice hato della malattia del padre, della sua scomparsa dopo un tumore, della sua carriera, ma anche della tragica m0rte di suaha spiegato che laera finita in unamolto, che l’aveva convinta a non curarsi un male perché ‘gli alieni l’avrebbero guarita’. L’artista dopo che suaè deceduta aveva anche pensato di infiltrarsi nellae di denunciare, ma l’hanno fermata.e lain cui era entrata sua.“L’ho vista per l’ultima volta il 29 marzo 2007. Ero tanto arrabbiata con mia. Non sapevo, non avevo la più pallida idea di cosa c’era dietro davvero.