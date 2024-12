Inter-news.it - Inter-Torino Primavera 2-1 al 45?: super Spinaccè, finale da brividi

Andrea Zanchetta ospita a Milano ladel. L’parte subito bene nel primo tempo e la sblocca dopo appena tre minuti. PRIMPO TEMPO – Si è chiuso con il risultato di 2-1 in favore dell’la sfida al Konami Youth Centre Development contro il. Parte subito in salita la sfida per gli ospiti, con l’che trova subito il gol dopo appena tre minuti con unGiacomo De Pieri. Ilperò non ci sta dopo questa svista iniziale e prova subito a rimettersi in moto. Dopo dieci minuti èa sfiorare il gol del raddoppio con un gran tiro dopo un assist di Quieto che gli aveva servito la sfera. Alla mezz’ora arriva il vero grande squillo delcon Acar: granata che si risvegliano, il centrocampista si carica bene e calcia forte tra le braccia del portiere.