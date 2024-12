Lanazione.it - 'Flowering of Light': installazione video di Detanico e Lain al Museo Novecento

Le severe arcate della Sala d’Arme diventano la volta di un cielo luminoso, un prato 'florescente' di galassie, che dalla Terra proiettano lo sguardo verso il cosmo infinito. In occasione delle festività ilha invitato il duo di artisti Angelae Rafael, a realizzare un’a Palazzo Vecchio, dal titolo 'of', che da domenica all’8 gennaio porterà il pubblico nella magia del Natale. Il tema centrale scelto dal direttore delSergio Risaliti si riassume nel termine 'Irradiazioni', che da un lato si lega alla simbologia dei fiori come segno di continua rinascita, come in molti dipinti rinascimentali – dai prati nelle Annunciazioni di Beato Angelico e Leonardo da Vinci o nell’Adorazione dei Magi di Filippo Lippi –; dall’altro dirige l’attenzione ai cieli stellati e all’osservazione dell’infinito, in riferimento anche alla presenza a Firenze degli strumenti di osservazione di Galileo Galilei e all’osservatorio di Arcetri.