F1, qualifiche ad Abu Dhabi: Sainz terzo e Leclerc ultimo. Per la Ferrari diventa una mission impossible

Le ultimedella stagione, ad Abu, sul circuito di Yas Marina, hanno un sapore dolce-amaro per latiene viva la fiammella della speranza. Ma è piuttosto flebile. Lo spagnolo partirà, dietro alle due McLaren. Percontinua il weekend no. Alla penalità, all’intossicazione alimentare, si aggiunge anche la violazione dei track limits.Leggi anche: Il titolo costruttori si allontana per lafa il miglior tempo ad Abu Dahbi, ma verrà penalizzatoNel corso del Q2 il monegasco aveva realizzato il miglior tempo piazzandosi davanti a tutti. Dopo pochi secondi la direzione di gara comunica l’annullamento del tempo causa violazione sopra citata. Così perconta l’tempo utile che lo fa scivolare in 14esima posizione. Ciò significa che Charles partirà dall’ultima posizione, considerando la penalità da scontare per alcune componenti cambiate sulla vettura all’inizio del weekend.