Oasport.it - F1, McLaren può prenotare il titolo costruttori. Sainz unica carta Ferrari nelle qualifiche di Abu Dhabi

Quest’oggi, sabato 7 dicembre, il circuito di Yas Marina ospiterà la terza sessione di prove libere e soprattutto ledel Gran Premio di Abu2024, valevole come appuntamento conclusivo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto per l’assegnazione dell’ultima pole position dell’anno, con il focus principale legato sempre al duelloin ottica.Obiettivo ribaltone quasi impossibile per la Scuderia di Maranello, che deve rimontare un deficit di 21 punti dal team di Woking in una sola gara per ribaltare la situazione e riportare in Italia l’iride dopo 16 anni di attesa. Una vera e propria impresa, resa ancor più complicata dalle penalità di 10 posizioni che dovrà scontare Charles Leclerc in griglia per aver montato il terzo pacco batterie della stagione sulla sua SF-24.