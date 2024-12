Sport.quotidiano.net - Derby Spezia-Pisa: sfida cruciale per l'11ª giornata del campionato Primavera 2

Aria di, questo pomeriggio, al centro sportivo Ferdeghini, dove lodi mister Terzi e ilsi sfideranno nel match valido per l’11ªdel2 (girone B). Gli Aquilotti, reduci dal pareggio di Pescara (0-0), vogliono assolutamente tornare alla vittoria che, tra le mura amiche, manca da quasi tre mesi, per esattezza dal 21 settembre scorso quando un gol di Di Giorgio all’83’ stese il Napoli per due a uno. Lo, in zona playoff, occupa la quarta posizione in classifica con 17 punti, mentre ilè settimo con 14 punti. L’attesatra bianchi e nerazzurri sarà diretta da Francesco D’Eusanio di Faenza, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Francesco Raccanello di Viterbo. Il match prenderà il via alle 14,30. Le altre partite della: Benevento-Palermo, Frosinone-Pescara, Monopoli-Crotone, Napoli-Cosenza, Perugia-Ascoli, Salernitana-Bari e Ternana-Avellino.