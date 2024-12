Sport.quotidiano.net - Calciomercato Ravenna: Matteo Gerbaudo nel mirino, Mattia Drapelli blindato

È la mezzaladella Nocerina uno degli obiettivi di mercato del. Pare dunque che il ds Mandorlini si stia muovendo anche per un mediano in grado di fare da alternativa a Biagi. Scuola Juve,, classe 95, lo scorso anno era al Piacenza, con cui ha raggiunto la semifinale playoff. In precedenza aveva giocato 3 anni in C a Mantova, ma anche a Cuneo, Pordenone, Carrara e Ferrara, oltre che a Foggia e Avellino in D. Tuttavia, l’obiettivo n.1 resta sempre la punta. Motti del Tau Altopascio ha declinato quella che molti addetti ai lavori hanno definito una maxiofferta. Nel frattempo, dopo le performance e i gol in Coppa Italia decisivi per le vittorie contro Lentigione e Castelfidardo, il club giallorosso ha stretto i tempi e ha ‘’ il baby 2006, riscattandolo giovedì dal Classe (dove aveva svolto tutta la trafila, partendo dalla Compagnia dell’Albero) e facendogli firmare un contratto triennale.