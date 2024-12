Lanazione.it - Bulli coi coltelli al Chico Mendez. Denunciati i due minorenni : "Adesso il parco è più protetto"

Famiglie più tranquille nel quartiere di Madonna Alta a ridosso del, dove nei giorni scorsi due, armati di, hanno minacciato un gruppetto di liceali del vicino Alessi per qualche spicciolo che avevano in tasca. Ora per i due rapinatori, entrambi sedicenni, dopo essere stati identificati dai Carabinieri, è scatta anche la denuncia alla Procura della repubblica per i minori. E non era la prima volta che i due affrontavano e infastidivano i coetanei con fare violento all’uscita della scuola. Già famiglie e preside delIo Scientifico avevano infatti denunciato la pericolosità della situazione, preoccupati per la sicurezza degli studenti. L’Arma, subito accorsa su segnalazione di un ragazzo, si è messa sulle tracce dei. Questi, prima avevano aggredito cinque adolescenti che stavano attraversando ilper raggiungere la fermata del “Mini Metrò-Cortonese”, per poi prendere il portafogli di uno di loro.