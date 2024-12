Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Mariotto distrugge il Tapiro e accusa Striscia: "Sono stato aggredito"

Nuovo capitolo sulla fuga didagli studi del talent show di Rai 1: lo stilista non ha gradito il 'premio' del TG satirico eto Valerio Staffelli di averloLa fuga di Guillermodurante l'ultima puntata dicon leha fatto notizia, tanto chela Notizia ha deciso di consegnargli ild'Oro. Il giudice del programma di Milly Carlucci, che stasera non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala, non l'ha presa bene e, come comunicato dal TG satirico, ha distrutto il premio. Lui, al microfono di RTL 102.5, ha sostenuto di essere. La consegna dele la versione diSabato scorso, la sedia dinello spazio riservato ai giurati del talent show si svuotò. La .