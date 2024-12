Ilnapolista.it - Simeone: «Non ci sono alibi, non c’entra nulla chi ha giocato meno o chi ha giocato di più»

L’attaccante del Napoli, Giovanni, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la LazioLa conferenza diCosa è mancato stasera?«Nonsoddisfatto.deluso per il risultato. Per giocare a calcio bisognare fare più che un gol. Avevamo capito che dovevamo fare di più.deluso del risultato»Come si reagisce a una sconfitta?«Penso che quando vieni da una sconfitta hai rabbia dopo il momento di tristezza e quella rabbia la devi trasformare in desiderio di rivincita. Quello che mi viene adesso è che vorrei rigiocare, vorrei avere una seconda possibilità domenica per vincere».Come avete vissuto la scelta di Conte?«La prima cosa che si pensa è che c’erano ragazzi che hannodi, ma non ci. Se uno vuole giocare deve farsi trovare pronto.