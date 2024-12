Quotidiano.net - Sci, moto e corsa stupire sarà facile

Off-road in sicurezza Il modello Geosys di Kabuto è perfetto sia per la guida su strada che sui circuiti off-road. La calotta è realizzata in materiale composito ad alta resistenza (A.C.T), mentre la visiera è pensata per ridurre la resistenza aerodinamica salvaguardando le sue prestazioni. L’esclusivo sistema di sicurezza Mips è stato invece progettato per consentire un movimento multidirezionale di 10-15 mm in caso di impatto, riducendo il movimento rotazionale che potrebbe altrimenti essere trasferito sulla testa. Per ogni evenienza Apple Watch Ultra 2, in titanio di grado aerospaziale, è il più robusto di sempre e adatto a ogni sportivo. Il GPS di precisione a doppia frequenza usa modelli di segnali e satelliti avanzati, mentre la nuova app Parametri vitali di avere un quadro più completo sulla propria salute e la nuova funzione Carico di allenamento mostra l’influenza degli allenamenti sul corpo nel corso del tempo.