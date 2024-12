Oasport.it - Scherma: estasi tricolore nel fioretto a Busan! Tangherlini trionfa in Coppa del Mondo, terza Cristino

Ilfemminile azzurro continua a dettare legge indel. Dopo la mitica doppietta azzurra firmata Favaretto-Errigo nell’appuntamento inaugurale di Tunisi, Elenasi è imposta nella seconda tappa della rassegna itinerante in fase di svolgimento questo weekend in quel di(Corea del Sud). Segnali incredibilmente positivi per l’Italia che si affida alle nuove forze festeggiando anche il terzo posto di Anna. Un percorso a trazionequello delle due atlete che, dopo essersi garantite l’accesso al tabellone da 64, si sono avvicinate sempre di più alla zona calda, fino a scontrarsi in un derby tutto italiano in semifinale, dove la jesina ha avuto la meglio sulla connazionale con il risultato di 15-8, lasciandola così al terzo posto condiviso con la giapponese Yuka Ueno.