Inter-news.it - Parma con 3 trequartisti contro l’Inter: la probabile formazione – Sky

Leggi su Inter-news.it

Inter-è la sfida che apre la quindicesima giornata di campionato. Pecchia dovrebbe andare col 4-2-3-1, con Bonny supportato da tre. Ladei ducali.LA SFIDA –si prepara ad affrontare ilnella quindicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di mantenere il passo del Napoli in vetta alla classifica. La partita, in programma venerdì 6 dicembre alle 18:30, vedrà i nerazzurri scendere in campo con latitolare, senza turnover, nonostante l’imminente sfida di Champions Leagueil Bayer Leverkusen. Quanto ai ducali, Fabio Pecchia ha parlato in giornata in conferenza stampa, dando anche qualche aggiornamento sugli infortunati. Ilarriva a San Siro forte della vittoria prestigiosa e pesante di domenica scorsala Lazio al Tardini.