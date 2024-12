Omicidio di Brian Thompson a New York, l'assassino ha usato una versione modificata di una pistola della Seconda guerra mondiale

Leggi su Open.online

Il ceo di UnitedHealthcare,, sarebbe stato ucciso con unamoderna di una rara, ancora in fuga, per gli investigatori avrebbe utilizzato la B&T VP9 un modello aggiornatobritannica a otturatore manuale con silenziatore integrato, sviluppata durante laper operazioni segrete. La polizia spera di trovare al più presto l’uomo che il 4 dicembre a Manhattan (New) ha ucciso l’amministratore delegato del colosso assicurativo sanitario.LaveterinariaLaè stata acquistata in un negozio del Connecticut, che ora si trova sotto la lente degli inquirenti. Tuttavia, ancora non è chiaro se a comprare l’arma sia stato l’uomo ora ricercato per il delitto. Ciò su cui i periti hanno fatto chiarezza è però l’arma impiegata.