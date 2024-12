Natale nel Parco dell’ex Base Nato dal 7 dicembre al 6 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

Con un prologo dal titolo «Aspettando l’accensione», che porterà per le strade del quartiere Fuorigrotta la Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, prende il via a Napoli «al2024», in programma tutti i week-end dal 72024 al 62025 all’interno delSan Laise. L’iniziativa della Fondazione Campania Welfare, presieduta da Antonio Marciano, consiste nell’allestimento dell’unico villaggio digratuito della città. Il 7, i percussionisti della banda «Pegaonda» alle 16 partiranno dalla stazione della Cumana di Bagnoli, per attraversare il quartiere ed entrare all’internodove, alle 17, si accenderà ufficialmente l’albero didele fino alle 20 potrete assistere a uno spettacolo di animazione. Numerose le aree food che accoglieranno gli ospiti che potranno trovare zucchero filato, ciambelle, pizze, pancake e tanti prodotti dell’eccellenza enogastronomica locale.