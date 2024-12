Inter-news.it - Moviola Inter-Parma: Abisso impresentabile anche a livello atletico

Leggi su Inter-news.it

ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Palermo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Il fatto che Rosarioper quattro volte durante la partita venga colpito dal pallone,rompendo così il gioco, spiega perfettamente quanto sia stato in difficoltà dal punto di vistae di lucidità, oltre che tecnico. All’8? Mandela Keita tocca due volte Lautaro Martinez, dà rigore ma il fallo avviene fuori. Dopo la correzione del VAR giusto dare il giallo perchérompe un’azione d’attacco. Al quarto d’ora cross di Federico Dimarco, devia Enrico Delprato con la mano ma non punibile.