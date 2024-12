Davidemaggio.it - Mimì è la vincitrice di X Factor 2024

La 18° edizione di Xè vinta da. E’ la cantante guidata da Manuel Agnelli ad aggiudicarsi la vittoria in una storica finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Al secondo posto i Les Votives, al terzo I Patagarri e al quarto Lorenzo Salvetti, tutti concorrenti di Achille Lauro.La finale si è svolta in tre manche. Nella prima, dal titolo My Song, ogni finalista ha portato un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo ha proposto Cosa mi manchi a fare di Calcutta;se l’è giocata con Because the Night di Patti Smith; I Patagarri hanno scelto Cam caminì, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino, nonché colonna sonora di Mary Poppins; i Les Votives hanno ‘azzardato’ Adele con Someone Like You.La seconda manche è stata invece caratterizzata dal Best Of delle proprie esibizioni a X: quattro velocissimi medley che hanno riassunto il percorso di ciascuno di loro nel talent show.