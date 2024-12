Calciomercato.it - Milan in ansia per l’infortunio di Pulisic: i possibili tempi di recupero

Brutte notizie da Bergamo per il: Christianè stato costretto a uscire per infortunio nel primo tempo della partita con l’Atalantainper le condizioni di Christian, costretto a chiedere la sostituzione nella prima frazione di gioco della sfida di campionato tra Atalanta e, infortunio per(LaPresse) – Calciomercato.itIn un primo tempo bello ed emozionante, c’è una brutta notizia per il. Al trentasettesimo minuto di gioco della sfida tra Atalanta e, infatti, l’attaccante statunitense Christianè stato costretto a chiedere la sostituzione a causa di un problema di natura fisica. Non una bella notizia per Paulo Fonseca che teme di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti in vista dei prossimi impegni in un calendario particolarmente fitto tra campionato, Coppa Italia e Champions League.