MeraviglioSa che Babbo Natale sia con tutti voi

L’allegria e l’atmosfera delvincono sul vento ed il freddo.Finisce uno a zero, la prima partita giocata in piazza Sant’Agostino con il taglio del nastro diche si è riscaldata sulle note di “All I Want For Christmas Is You”. Mariah Carey ha scatenato e riscaldato corpi e cuori pronti a vincere la sfida deltradizionale ed artigianale. Ed è stato proprio il presidente provinciale di Cna, Lucio Ronca che nel presentare l’iniziativa ha rimarcato lo spirito di squadra che ha consentito di mettere insieme le sinergie di Cna, Camera di Commercio, Comune di Salerno, Bottega San Lazzaro per realizzare la seconda edizione del progetto “, La Città del” che animerà piazza Sant’Agostino fino al 6 gennaio.Una ritmo di musicaLa musica è proprio una delle componenti innovative di questa edizione che accompagnerà turisti, visitatori e cittadini al 2025: entra infatti nel programma anche l’iniziativa “I love Dj”, lezioni gratuite che saranno fornite dal Dee Jay Marco Montefusco ai tanti giovani che si vogliono approcciare al settore.