Lo story trailer di Kingdom Come: Deliverance II è online

Nella notte è stato svelato un nuovodiII che ci racconta, in parte, la storia che andremo ad affrontare nei panni di Henry. Brutalità, intrighi, vendette, caos, scelte morali difficili sono l’elemento portante diII, un viaggio impegnativo ed emozionante attenderà i giocatori dal 4 febbraio 2025. Proprio al termine del, infatti, è stato svelato cheII arriverà una settimana prima rispetto a quanto precedentemente annunciato, inoltre, è stato reso noto che più di un milione di persone hanno inserito la nuova fatica di Deep Silver nella propria wishlist di Steam.Ma non è finita qui:II è ufficialmente in fase Gold, è infatti negli stadi finali di ottimizzazione e sarà pronto per il lancio del 4 febbraio.