Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 76-66, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic e Diop portano i meneghini a +10 nell’ultimo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-69 Paris Lee non vuole mollare: tripla e -8!77-66 Dentro il libero di.Fallo tecnico per Joffrey Lauvergne!76-66 Ousmanesfrutta il fisico e segna: 8 punti per l’ex Sassari, +10.74-66 Paris Lee riporta l’sotto il -10.74-64 2/2 per Ousmanein lunetta: vantaggio in doppia cifra per l’.72-64 NIKOLAAAA MIROOOTIC! TRIPLAAAAAAAAA69-64 Paris Lee segna entrambi i liberi a disposizione.69-62 1/2 per Ndiaye a cronometro fermo: un punto rosicchiato dall’.69-61 Ousmanecol sottomano: +8!67-61 2/2 per Armoni Brooks in lunetta: due possessi pieni di vantaggio per i padroni di casa!65-61 Armoni Brooks! Canestro pesante da due punti.Iniziano i 10? decisivi all’Unipol Forum!Roberson fallisce il canestro del pareggio alla sirena: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 63-61 in favore dell’!63-61 Lauvergne sfrutta il fisico e riporta subito l’a -1.