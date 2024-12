Terzotemponapoli.com - Lazio-Napoli, Specchia: “Le verifiche vanno fatte in un sistema…”

Ileliminato dalla Coppa Italia: ne ha parlato anche l’allenatore Paoloa Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Contro laè sembrata una sconfitta calcolata vista la formazione schierata, ma è difficile dare un giudizio e non saprei cosa dire. Conte ha azzardato troppo col turnover, ha rischiato e si è assunto le proprie responsabilità. Dispiace aver visto uncosì arrendevole e incolore“.Untroppo arrendevole e. “Ngonge e Zerbin messi lì sono stati quasi una provocazione di Conte, ma lo stesso Raspadori quasi impiegato da mezzala. Non concordo con quanto fatto da lui, cosa significa che era necessario fare una verifica sulle seconde linee? Lein un sistema più collaudato, non in un sistema scriteriato.