La domanda più grande che circola nel tour Atp Rumors da Londra | come stanno per far fuori Sinner

Un 2024 nel quale ha dimostrato di essere il fenomeno che è. Raggiungendo la vetta del ranking e vincendo otto titoli: due Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, poi Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai e ora il titolo di Coppa Davis, conquistato in coppia con Matteo Berrettini e compagni dopo aver battuto in finale l'Olanda due domeniche fa. La sua è stata la costanza migliore di tutti, non retta neanche da chi è destinato a tanti successi futurilui, Carlos Alcaraz. Ma nonostante tutto, in Inghilterra i media non sono d'accordo e hanno avuto da ridire sulle controversie legate al caso Clostebol. Il Telegraph ha polemizzato così: “Il 2024 sarà ricordatol'anno in cui Jannikha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l'asterisco del doping allegato ai suoi risultati?”.