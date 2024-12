Inter-news.it - Inter-Parma 1-0 al 45?, Dimarco ma cos’hai fatto?! Gol da cineteca!

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la quindicesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San SiroVAR E TRAVERSA – Primo tempo decisamente dominato dai nerazzurri quello di, che creano numerose occasioni e sbloccano il risultato. La prima di queste arriva all’ottavo minuto, con Lautaro Martinez che sguscia davanti a Keita: il centrocampista lo stende nei pressi della riga dell’area di rigore, con Rosario Abisso che prima concede il penalty, poi, dopo un check al VAR, torna sui suoi passi e dà punizione da fuori area. E proprio sulla punizione Federicotocca per Hakan Calhanoglu che fa partire un siluro, ma una deviazione manda in angolo. Brutte notizie per Pecchia al 12?, con Balogh costretto a uscire per infortunio e al suo posto entra Leoni.