I ribelli conquistano la città di Hama, e Damasco trema

La via diè un’autostrada che corre sul lato occidentale della Siria. Lungo il percorso si trova, lache gli insorti islamici guidati dal gruppo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno conquistato nella notte. Cinque giorni d’assedio culminati in una battaglia per un avamposto cruciale, una sfida potente al controllo del paese del leader Bashar al-Assad.Le forze fedeli al presidente hanno quindi ceduto dopo giorni di aspri combattimenti, consentendo così l’ingresso nellada Est. E nella notte, i rappresentanti delle milizie hanno dichiarato di aver «assunto il pieno controllo sulladi» e hanno invitato la polizia e le truppe governative presenti ina disertare.«Questa vittoria non porterà vendette, sarà, al contrario, una vittoria misericordiosa»: sono state queste le prime parole pronunciate dal leader di HTS, Abu Mohammed al-Jolani, in un messaggio alla popolazione di