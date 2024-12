Lanazione.it - Gli ritrovano il motorino rubato. Ma per riaverlo dovrà sborsare maxi cifra al deposito

La Spezia, 6 dicembre 2024 – Oltre al danno si è ritrovato a dover mettere mano anche al portafoglio. Anche se, visto il conto, ha deciso di rinunciare a riprendersi il suo scooter. Il mezzo che gli era statoqualche mese fa dal parcheggio sotto casa da qualche tempo è “ricoverato“ in une per ritirarlo il pensionato Roberto Babbinipagare la cauzione di 600 euro. Una somma altissima tenendo conto che il mezzo non è stato trasportato alper causa sua ma evidentemente è stato abbandonato dai ladri e poi rimosso. L’altra mattina gli agenti della polizia municipale spezzina gli hanno consegnato, come di prassi, l’invito a regolarizzare la sua posizione in quanto proprietario di un mezzo ritrovato per strada. “Dallo scorso febbraio – racconta il pensionato – non ho più notizie del mio scooter.