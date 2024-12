Ilfattoquotidiano.it - Erdogan mette le mani sulla Siria. Vuole aumentare la pressione sui curdi al nord e far crescere il peso della Turchia al tavolo di pace

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ora è ufficiale. Le forze islamiste che in queste ore sono arrivate alle porte di Homs puntano a far cadere il regimeno di Bashar Al Assad con l’aiuto. “Dopo Idlib, Hama e Homs l’obiettivo sarà Damasco – ha detto il presidente turco Recep Tayyip– Abbiamo lanciato un appello ad Assad, abbiamo detto ‘forza, determiniamo assieme il futuro‘. Purtroppo, non abbiamo ricevuto una risposta positiva”. Dopo avere interrotto le relazioni nel 2011, negli ultimi anni Ankara ha più volte tentato di ristabilire le relazioni con Damasco. Ora, con la capacità degli Usa di Joe Biden di influireregione ridotta al minimo, in attesa dell’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, e i principali alleati del regime (Russia, Iran e Hezbollah) impegnati su altri importanti fronti di guerra, il Sultano ha deciso di passare all’azione.