Cityrumors.it - Ecco Mare-Terra, quartiere e appartamenti green solo per supericchi

Leggi su Cityrumors.it

Dopo anni di lavori e progetti, vede la luce uno dei progetti più incredibili e sfarzosi che possano esistere sulla faccia dellaUna nuova isola che non c’era, ma ora come d’incanto è spuntato quasi dal nulla. E rende Montecarlo un po’ più grande rispetto a quello che era e invece adesso è. Uno Stato che acquisisce sempre più importanza e prestigio, come se non ne avesse abbastanza.per(screenshot Cityrumors.it)Unnuovo di zecca dentro il lussuosissimo Montercarlo che magari non aveva tanto bisogno di avere sempre più sfarzo, soprattutto con i diversi problemi che sta attraversando il Principato anche e soprattutto con l’Unione Europea e il fatto di essere un posto dove tante persone prendono la residenza per le tasse.