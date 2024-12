Di Benedetto Parrucchieri iniziativa di solidarietà a favore del Santobono

Leggi su Ildenaro.it

Più di 500 persone fra amici, parenti e collaboratori sono accorse al teatro Posillipo di Napoli per salutare Giuseppe, Salvatore e Michele Die per festeggiare insieme, nel loro party aziendale, un altro anno di successi del gruppo Di.Una storia, quella dei tre soci e di Di, che inizia otto anni fa e che con un successo dopo l’altro ha raggiunto oggi quota ventuno negozi distribuiti in tutta la Campania. Fra questi, gli store di Napoli in via Duomo, via Chiaia, Porta Nolana, Posillipo e Fuorigrotta. La prossima apertura, la prima del gruppo fuori dalla Campania, è prevista nel 2025 a Roma.Grande, oltre al successo del brand, è anche il cuore dei tre soci Diche hanno deciso di donare una somma alla FondazionePausillipon per sostenerne le attività quotidiane e l’impegno di ricerca adei pazienti oncologici della struttura.