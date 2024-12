Tvplay.it - Colpo di scena Juve, doppio colpo per Thiago Motta: Giuntoli superstar

Leggi su Tvplay.it

Lantus giocherà domani contro il Bologna, ma prima bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.Lantus, di fatto, non sta vivendo un gran momento. La squadra di, soprattutto per colpa delle tante assenze, ha pareggiato le due di campionato contro Milan e Lecce e quella di Champions League.diper(LaPresse) tvplay.itTra questi tre pareggi quello che ha fatto più male alla ‘Vecchia Signora’ è stato sicuramente quello di domenica scorsa rimediato allo Stadio Via del Mare. Anche perché il Lecce di Marco Giampaolo ha pareggiato con Rebic il gol di Cambiaso proprio nei minuti finali della partita.Il teamntino, dunque, è obbligato a vincere domani contro l’ex squadra di, ovvero il Bologna.