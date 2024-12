Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli: ecco l’annuncio che aspettava Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Ildelè pronto a prendere avvio, conche attendeva da tempoè finalmente arrivatoLa pesante sconfitta subita ieri dalcontro la Lazio, costata l’uscita dalla Coppa Italia, ha messo in luce numerose problematiche nella rosa guidata da Antonio. Il risultato, mai realmente in discussione, ha evidenziato i limiti di un turnover condizionato da assenze pesanti in ruoli chiave.Le scelte dell’allenatore sono finite sotto la lente d’ingrandimento, ma è apparso chiaro come ilstia pagando le difficoltà strutturali della propria rosa.Ilestivo, segnato dalla mancata qualificazione alle competizioni europee, non ha consentito di costruire un organico all’altezza delle ambizioni. Mancano alternative di spessore, e questo ha inciso in una gara che la Lazio ha dominato grazie a una maggiore profondità della propria rosa.