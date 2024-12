Ilrestodelcarlino.it - Bufalini Cesena, ecco il laboratorio 3D che stampa modelli degli organi umani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 dicembre 2024 – Se non fosse perché la tecnologia ci ha ormai abituati al superamento di buona parte delle barriere fino ad oggi immaginate, solo attributi mirabolanti potrebbero descrivere gli effetti e i prodotti delin 3D dell’Ausl Romagna presso il. Le duenti in dotazione, costo 300mila euro di cui 200 di lavori, finanziate per 25 mila euro da Fondazione Carisp e Crèdit Agricole, sono in grado di riprodurre le esatte, e assolutamente non seriali, caratteristiche anatomiche di un paziente colpito da traumi o tumori sulle quali simulare l’intervento chirurgico più appropriato. Per ora soprattutto nei settori maxillo facciale, neurochirurgia, ortopedia. Una elaborazione che viene generata da immagini, oggi ampiamente collaudate dalle tecniche diagnostiche, che lenti traducono in oggetti tridimensionali.