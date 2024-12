Davidemaggio.it - X Factor ha ritrovato l’X Factor

Leggi su Davidemaggio.it

Sotto il cielo di Napoli, nello scenario di Piazza del Plebiscito, si chiude un’edizione di Xche può considerarsi riuscita, non soltanto dal punto di vista degli ascolti, in crescita rispetto agli ultimi anni (3.4% di share su Sky Uno, finale esclusa). La rivoluzione nel cast della 18° edizione è stata, finalmente, azzeccata, motivo per cui la pay TV ha confermato l’intera squadra anche per la prossima stagione.Giorgia è un nome forte della musica italiana ma tale è risultata anche alla conduzione del format Fremantle, che l’ha un po’ ‘ringalluzzita’ tra il cameo di questa sera a Un Posto al Sole e il ritorno in gara al Festival di Sanremo 2025. Se il talent tornerà a dire la sua dal punto di vista musicale non è dato ancora sapere, ma dal lato televisivo la giuria di quest’anno, formata da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, ha funzionato.