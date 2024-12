Tpi.it - X Factor 2024 finale, eliminati: chi è stato eliminato oggi?

Leggi su Tpi.it

: chi è?X– Chi è, giovedì 5 dicembre, nel corso della(ultima puntata) dei Live di X? A lasciare il talent sono stati In aggiornamentoConcorrentiMa quali sono i concorrenti presenti nelladi X? Eccoli:Lorenzo ha 17 anni ed è di Verona: la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a Xnella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop; è appassionato di cantautorato italiano, quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte. Il suo inedito è “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).Anche Mimì ha solo 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto.