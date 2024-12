Tpi.it - Turetta condannato, Elena Cecchettin contro i giudici: “Alle istituzioni non importa nulla delle donne”

Leggi su Tpi.it

non è soddisfatta della sentenza del Tribunale di Venezia che haFilippoall’ergastolo per l’omicidio di sua sorella Giulia. L’ha delusa, in particolare, la decisione deidi non riconoscere a carico del 23enne le aggravanti della crudeltà e dello stalking.“Il non riconoscimento dello stalking (non parlo nemmeno dell’altra aggravante, la crudeltà, perché si commenta da sola) è un’ennesima conferma chenon”, scrive la giovane in un lungo messaggio pubblicato nelle stories di Instagram, in cui prende di mira anche l’avvocato di, Giovanni Caruso.“Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta”, osserva