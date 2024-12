The Bad Guy – Seconda stagione da oggi su Prime Video

Leggi su Cinefilos.it

The Bad Guy –dasuArriva5 dicembre in esclusiva suThe Bad Guy –, il nuovo attesissimo capitolo della dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania. Ad accompagnare l’uscita della serie, un album di 20 brani della colonna sonora originale di Francesco Cerasi e la playlist ufficiale, disponibili dain digitale su Amazon Music, Spotify e Deezer. Tra le 26 canzoni della playlist, Sentimiento Nuevo di Franco Battiato, colonna sonora della clip inedita con l’affascinante protagonista interpretato da Luigi Lo Cascio, il bad guy Balduccio Remora che danza sulle spoglie del suo passato come Nino Scotellaro “.