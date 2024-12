Tvplay.it - Perché Bove non giocherà più in serie A: arriva la decisione, tifosi increduli

In questi ultimi minuti sonote delle notizie davvero importanti su unapresa da Edoardo.Il calcio italiano, e non solo, ha preso un grosso spavento domenica scorsa. Nel corso di Fiorentina-Inter, esattamente al 16?, Edoardosi è accasciato a terra, facendo restare senza fiato sia il pubblico presente allo Stadio Artemio Franchi che quello ‘seduto’ sul classico divano di casa.nonpiù inA:la(LaPresse) tvplay.itFortunatamente, già nella prima serata, sonote delle notizie positive sulle condizioni di Edoardo. Il giocatore è ancora all’Ospedale Careggi di Firenze. Nel frattempo, però, sembra che il centrocampista non possa più giocare nel nostro campionato.ha detto sì ad un’operaezione per inserire un defibrillatore interno: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione de ‘La Repubblica’, infatti, Edoardosarà sottopostso ad un intervento di anestesia locale per inserire un defibrillatore interno.