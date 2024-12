Davidemaggio.it - Palinsesti Rai, inverno 2025: Ora o Mai Più a Liorni, De Martino torna su Rai 2

Tra conferme e novità, la Rai ha definitivo idell’, periodo che segna il giro di boa della stagione in corso. Ecco, salvo variazioni, cosa andrà in onda su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 nei primi mesi del nuovo anno.Rai 1,: arriva Dalla Strada al PalcoDavideMaggio.it lo aveva anticipato ad ottobre: la Rai vaglia il ritorno di Ora o Mai Più dopo l’ultima edizione del 2019. Lo show per meteore della canzone, ideato da Carlo Conti, tornerà su Rai 1 con un nuovo padrone di casa al posto di Amadeus: Marco, che dal conduttore passato sul Nove eredita anche L’Anno che Verrà del 31 dicembre. Ora o Mai Più è previsto al sabato sera da gennaio, mentre da marzo ci sarà l’altra novità che vi abbiamo anticipato in questi giorni: Come Prima Più di Prima con Conti.