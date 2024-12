Tvzap.it - “Non fate come me”: la borsa dell’acqua calda esplode, finisce malissimo

Leggi su Tvzap.it

“Nonme”: è l’avvertimento che arriva da una spiacevole esperienza che ha avuto esito drammatico. Lad’acqua, utilizzata da molti per risrsi durante le fredde giornate invernali, può diventare pericolosa e creare seri danni. Una donna di 28 anni ha raccontato del suo incidente domestico avuto con unache improvvisamente è esplosa, ustionando parti del suo corpo.Leggi anche: Violenta bomba d’acqua in Italia: crolli e scuole chiuseLeggi anche: La nipote vip fa il suo debutto in società: Lucia, bellissimala famosa nonnaLa“In pratica è statoessere bruciati vivi.” Con queste parole, la 28enne Annie Thomas ha descritto al Mirror l’incubo vissuto il mese scorso, quando unariempita con liquido bollente è improvvisamente esplosa, causandole ustioni su diverse parti del corpo.