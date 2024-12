Migranti hotspot Albania in stand by Orban a Meloni | Modello apripista

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Asse suitra Giorgiae il primo ministro ungherese Viktor, mercoledì a Roma per una visita che lo ha condotto sino al Santo Padre. Mentre i cartelli di +Europa – spuntati a sorpresa nel piazzale antistante Palazzo Chigi a bilaterale in corso – recitano ‘No alUngheria’, ‘you are not welcome’,ha accolto con un sorriso il leader ungherese, in procinto di chiudere il semestre di presidenza del Consiglio europeo che in tanti, a Bruxelles, al principio vedevano di cattivo occhio, tanto da spingere più di una voce a chiedere chesaltasse il turno, rinviando più avanti la guida dell’organismo europeo. Le cose, come noto, sono andate diversamente, eieri si è congratulata con il ‘patriota’“per la riuscita della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea”, in barba a chi puntava e continua a puntare il dito contro il primo ministro ungherese.