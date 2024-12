Bergamonews.it - Maltrattamenti al nido, l’imputata ha ricevuto minacce anonime: “Devi morire”

Bergamo. Entra in aula in lacrime P.M., 58 anni, titolare dell’asiloGirotondo di Bergamo, chiuso nel 2020. È accusata dinei confronti di alcuni bambini che le erano stati affidati e prima che inizi l’udienza di martedì 4 dicembre si asciuga le lacrime e mostra una pagina di giornale ripiegata, con una minaccia scritta a pennarello. “L’ho trovata nella cassetta delle lettere ieri sera, non ho dormito tutta la notte, sono terrorizzata”, spiega con la voce rotta.Si calma solo quando al banco dei testimoni iniziano a sfilare i genitori di alcuni piccoli che, negli anni, avevano frequentato il suo asilo. Hanno tutte parole di elogio queste mamme, per la struttura, la pulizia, il metodo montessoriano adottato, i materiali utilizzati, la dedizione delall’accudimento.