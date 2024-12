Thesocialpost.it - La Spezia, sequestrate 20 tonnellate di scatolette di tonno al porto: la maxi-operazione

Un’importantedi sequestro dipinna gialla in scatola è stata condotta dai funzionari delle Dogane e della Capitaneria dia La. Il notevole carico, giunto nelligure su una nave proveniente dal Senegal, avrebbe potuto generare un guadagno di almeno 250.000 euro.Leggi anche: “Ora vi siete ritrovati in cielo”. Musica in lutto, addio alla moglie del grande cantante italianoLe indagini, realizzate grazie a tecnologie informatiche che permettono di monitorare online le spedizioni marittime, hanno portato all’individuazione di un container contenente oltre 20di prodotto.Dai controlli sono emerse varie anomalie nei documenti, in particolare la mancanza della tracciabilità del pesce, un requisito fondamentale per l’importazione. La normativa europea stabilisce che l’importatore debba fornire diversi certificati, inclusi quelli di cattura, per dimostrare che i prodotti non derivano da pesca illegale.