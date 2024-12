Ilrestodelcarlino.it - In nome di Nilde Iotti. Consegnato il primo Tricolore a Bertani, Bartoli e Giaroni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Affermazione dei diritti dell’infanzia e della donna, dignità della persona ed emancipazione femminile legano almeno quattro donne che hanno svolto un ruolo centrale nella nostra democrazia. Nel segno di, la prima di loro, e nel ricordo del 25° anniversario della sua scomparsa, il sindaco Marco Massari ha conferito ieri in salai riconoscimenti dela Eletta(vessillo storico), Ione(una pregiata miniatura dedicata al, dato che la premiata era già stata insignita del vessillo) e a Loretta, che non poteva essere presente e dunque lo riceverà in un momento successivo. Alla cerimonia promossa da Comune insieme a Fondazioneha partecipato l’assessora alle Politiche per l’educazione Marwa Mahmoud. "Donne nate e cresciute in un’epoca in cui stavano emergendo in loro e nei giovani nuove aspirazioni, al lavoro, all’autonomia e libertà di scelta – ha detto Massari –.