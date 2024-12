Il Bisonte Firenze con Talmassons la terza sconfitta consecutiva

Leggi su Corrieretoscano.it

Il– Cda Volley0-3 (19-25, 26-28, 24-26)IL: Acciarri 10, Malual 21, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 10, Mancini ne, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio, Davyskiba 12. All. Bendandi.CDA VOLLEYFVG: Pamio ne, Gazzola (L2) ne, Feruglio ne, Koci? 6, Ferrara (L1), Piomboni, Gannar 1, Eze 3, Shcherban 8, Strantzali 11, Botezat 6, Bucciarelli, Storck 23, Kraiduba ne. All. Barbieri.ARBITRI: Vagni – ClementeNOTE: durata set: 23?, 32?, 28?; muri punto: Il1,8; ace: Il2,3; spettatori 506.– Si allunga la striscia negativa del, che perde in casa con Friuli Venezia Giulia. In uno scontro in cui i tre punti erano fondamentali per entrambe le squadre, quella friulana ha mostrato più personalità, sfruttando i tanti errori gratuiti delle bisontine (ben 11 in battuta e 9 in attacco) e aggrappandosi in attacco al nuovo arrivo Storck, che alla seconda partita in maglia Cda si è presa il premio di MVP con 23 punti e il 51% di positività.