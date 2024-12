Top-games.it - GUIDA APEX Legends dominare ARENA

Leggi su Top-games.it

. Il 4 Maggio è approdata sul famoso Battle Royale la nuova season, Legacy, che ha visto entrare nei giochi diGames la figlia del nostro caro pilota di Titanfall 2, Valkyrie e una nuovissima modalità. la modalità.Questa nuova modalità è un vero e proprio Deathmatch a squadre 3v3 permanente.C’è molto da capire su questa modalità, dalle nuove mappe alle fasi di acquisto, al tabellone dei punteggi e molto di più.Di seguito troverai quella che spero sia la “definitiva” su questa nuova modalità che verterà da come funziona il gioco a tutti i costi delle armi e dalle abilità del negozio alle strategie di alto livello per aiutarti ale arene fin dalle prime partite., uno sguardo alla nuova modalitàRicordo che questa modalità è un combattimento 3v3 che si svolge in diversi round.