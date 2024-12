Oasport.it - F1, George Russell contro Verstappen: “Piloti bullizzati da lui per anni, non riesce a gestire le avversità”

Leggi su Oasport.it

Non è certamente serenissimo il clima che si respira nel paddock in vista dell’ultimo GP del Mondiale 2024 di Formula 1, in scena questo weekend ad Abu Dhabi, precisamente presso il circuito Yes Marina. E la motivazione non è tanto legata alla classifica costruttori, con la McLaren motivata a vincere il titolo vedendosela con la Ferrari, bensì ai rapporti sempre più tesi tra Max. Un’ostilità fortissima quella tra il Campione del Mondo e il britco, culminata con uno scambio di accuse reciproche dopo quanto accaduto nel Q3 di Lusail, dove l’olandese ha ricevuto una penalizzazione di una posizione. Nello specifico, il nativo di King’s Lynn aveva segnalato ai Commissari cheaveva rallentato durante la sessione, ostacolando il suo giro lanciato. Una sanzione che ha revocato la pole, andata poi a, scatenando l’ira funesta del pilota Red Bull, il quale ha additato il collega di aver fatto di tutto affinché venisse penalizzato.